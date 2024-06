Annabelle Vinçon übernimmt Amt von Karin Noll KGV Ernstweiler-Bubenhausen hat eine neue Chorleiterin

Ende Mai hatte sie mit ihrem Chor den letzten Auftritt im Rahmen des Jubelkonfirmations-Gottesdienstes. Nach längerer und intensiver Suche nach einer neuen Chorleitung kam der Kontakt zu Annabelle Vinçon aus St. Ingbert zustande. Nach einer erfolgreich verlaufenen „Schnupper-Chorprobe“ steht sie seit Juni nun für die Chorleitung beim KGV und auch für den Orgeldienst an der Christuskirche zur Verfügung. „Die talentierte Mittzwanzigerin lebt und liebt Musik, studiert Kirchenmusik in Saarbrücken und hat bisher schon zwei Chöre geleitet“, teilt der Verein mit. Mittlerweile finden die Chorproben wieder wöchentlich, in der Regel donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr, im Gemeindesaal in Ernstweiler statt. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Als nächstes Chorprojekt werden Lieder für einen Evensong einstudiert, der am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr in der Christuskirche Ernstweiler stattfinden wird. Der KGV lädt dazu alle Interessierten herzlich ein. red/Foto: Walter/Mörz