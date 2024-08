Zweibrücken Mit einem neuen Stil in die Zukunft

Sie sagt: „Das gibt uns mehr Möglichkeiten in der charakterlich durchaus unterschiedlichen Chorliteratur.“ Was sie freut: „Der Chor ist sehr offen für Lieder auch in anderen Sprachen.“ Außerdem ist sie gespannt auf den Besuch des englischen Chors der „Church at Carrs Lane“ aus Birmingham, mit dem der KGV bereits seit langen Jahren eine musikalische Austauschfreundschaft pflegt. Gemeinsam zu singen und mit dem englischen Kollegen zusammen zu wirken empfindet die Nachwuchs-Kirchenmusikerin als eine attraktive Bereicherung.