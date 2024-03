Weiterführende Schulen Bisher 402 Anmeldungen

Die gemeinsame Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium zählt im Moment 229 Anmeldungen, davon 103 für die Mannlich-Realschule und 126 fürs HFG. „Jeweils fünf Klassen“, erklärt Brigitte Neuenschwander, Konrektorin der Mannlich-Realschule plus und zuständig für die Organisation der gemeinsamen Orientierungsstufe. Sie bedauert, dass 2024 keine Französischklasse zustande gekommen ist, dafür aber eine Bläserklasse, in der allerdings nicht alle Kinder ein Blasinstrument erlernen. Die neuen Schülerinnen und Schüler werden am 9. Juli in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums willkommen geheißen.