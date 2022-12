Stahlkugeln verschossen : Anklage wegen Angriffen mit Zwille

Zweibrücken Wochenlang gab es immer wieder Sachbeschädigungen durch Stahlkugel, die mutmaßlich mit einer Zwille verschossen wurden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat Anklage gegen einen 22-Jährigen erhoben, der zwischen dem 8. und 23. September mit einer Zwille Stahlkugeln auf unterschiedliche Objekte abgefeuert haben soll (wir berichteten). Im Raum stehen sechs Fälle von Sachbeschädigung, in einem Fall verbunden mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Tatorte lagen laut Staatsanwaltschaft unter anderem im Bereich Kreuzberg, Schloßplatz und Virginiastraße. Unter anderem soll er in zwei Fällen auf geparkte Fahrzeuge, in zwei weiteren Fällen auf fahrende Linienbusse, in einem Fall auf die Glasscheibe eines Automatenraums eines Bankinstituts geschossen und jeweils Beschädigungen verursachthaben. In vier Fällensoll er auf Fenster oder die Eingangstüren an Wohnanwesen geschossen haben, wodurch ebenfalls Beschädigungen entstanden. In einem Fall ging der Schuss auf das offenstehendes Fenster eines Hauses, wobei die Stahlkugel das an dem Fenster angebrachte Fliegengitter durchschlug und neben der in der Wohnung befindlichen Bewohnerin einschlug. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7250 Euro, verletzt wurde niemand.