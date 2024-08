Vorfall von Gründonnerstag Anklage nach Messerattacke

Nach den Ermittlungen geriet der aus Afghanistan stammende Angeschuldigte am 28. März (Gründonnerstag) mit seinem 29-jährigen Mitbewohner und Landsmann in einer Wohnung in Ernstweiler in Streit (wir berichteten). Der Angeschuldigte trat unvermittelt von hinten an den Zeugen heran und versetzte diesem in der Wohnung mehrere Stiche mit einem Messer, wobei ein Stich die Arterie am rechten Oberschenkel traf. Beim Einsatz des Messers nahm der Angeschuldigte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine tödliche Verletzung des Zeugen zumindest billigend in Kauf. Dem Zeugen gelang es, sich in eine Nachbarwohnung zu retten. Nach Verständigung der Rettungskräfte konnte der Zeuge notfallmedizinisch und im Anschluss operativ behandelt werden. Zur Prüfung der Altersangaben des Angeschuldigten wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieser ist vermutlich etwa 28 Jahre alt.