Pkw-Anhänger reißt in Zweibrücker Fasaneriestraße ab und erfasst Fußgängerin : 375 Kilo Beton verloren: Passantin schwer verletzt

Zweibrücken Pkw-Anhänger reißt in Zweibrücker Fasaneriestraße ab und erfasst Fußgängerin.

Ein mit Trockenbeton beladener Anhänger hat sich in Zweibrücken von einem Auto gelöst und eine Fußgängerin schwer verletzt. Warum sich der Hänger am Freitag gegen 11.40 Uhr von dem Zugfahrzeug löste, ist laut Polizei noch unklar. Der Anhänger habe keine Auflaufbremse. Der Anhänger mit seiner 375 Kilogramm schweren Ladung rollte 36 Meter über die leicht ansteigende Fasaneriestraße (von der Tschifflicker Dell kommend Richtung Stadt) und erfasste die 33-Jährige auf dem rechten Gehweg. die Fußgängerin wurde in die Böschung geschleudert und kam schwer verletzt per Rettungswagen ins Krankenhaus.