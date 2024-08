Merkur-Gespräch mit Wahlreis-Abgeordneter Angelika Glöckner Klimaschutz „müssen sich alle leisten können“

In gut einem Jahr – voraussichtlich am 28. September – wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Für den Zweibrücker Wahlkreis „210 Pirmasens“ kündigt Angelika Glöckner im Merkur-Redaktionsgespräch an: „Ich habe vor, wieder zu kandidieren.“ Nachdem die Lembergerin 2014 (als Nachrückerin) und 2017 über die SPD-Landesliste in den Bundestag einzog, hat sie 2021 überraschend das Direktmandat gewonnen – was der SPD in der Geschichte des Wahlkreises zuvor erst einmal gelungen war.