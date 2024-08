Bundesverteidigungsminister Glöckner versucht, Pistorius nach Zweibrücken zu holen

Die 62-Jährige sagte im Merkur-Redaktionsgespräch, ihr und sehr vielen Menschen in Zweibrücken sei die Entwicklung der Kaserne sehr wichtig. Glöckner würdigte in dem Zusammenhang auch den Einsatz von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), der im Juni mit ihr die Kaserne besucht und danach erklärt hatte (wir berichteten): „Der Zustand der Unterkünfte der Kameraden und Kameradinnen ist schon teilweise ein Skandal. (...) Ich habe Kammern in der Justizvollzugsanstalt gesehen, die waren in besserem Zustand.“