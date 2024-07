Obduktion am Nachmittag Angeklagter tot in seiner Zelle gefunden

Der Staatsanwalt hatte sich in seinem Plädoyer überzeugt gezeigt, dass für ihn „keine Zweifel“ bestünden, dass der Angeklagte seine Ehefrau „heimtückisch und aus niederen Beweggründen brutal ermordet“ hat. Besonders verwerflich daran sei: „Er hat seinem kleinen Sohn die Mutter genommen.“ Tatmotiv sei eine „Affäre“ seiner Ehefrau mit einem Arbeitskollegen in einem Homburger Möbelhaus gewesen, „von der er Kenntnis erlangt hatte“. Am Abend des 4. Dezember 2023 sei der Angeklagte zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr in den Keller gegangen, wo seine Ehefrau gerade „Wäsche auf- oder abhängte“, um ihr „überraschend von hinten mit einem festen Gegenstand zwei Mal gegen den Kopf zu schlagen“, so dass die Frau vermutlich ohnmächtig zu Boden gegangen sei. Daraufhin habe der Angeklagte der Wehrlosen mit einem Messer 16 Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals versetzt, woran die 33-Jährige schließlich wegen des starken Blutverlustes „sehr zeitnah verstorben“ sei.