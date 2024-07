Ergebnis der Obduktion Angeklagter im Bubenhauser Mord-Prozess starb durch Suizid

Der 37-jährige Untersuchungshäftling, der am Dienstagmorgen leblos in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken gefunden wurde (wir berichteten), hat sich selbst getötet. Das belege „das vorläufige Obduktionsergebnis“, das mittlerweile vorliege, teilte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann am Mittwochnachmittag in einer Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Darin hieß es wörtlich: „Die Verletzungen des 37-jährigen Verstorbenen sind mit einer Selbstbeibringung vereinbar. Weder bei der Obduktion noch im Rahmen der weiteren Ermittlungen haben sich Anhaltspunkte für die Mitwirkung einer dritten Person am Tod des Angeklagten ergeben.“ Die Leiche war noch am Dienstagnachmittag obduziert worden.