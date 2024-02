Eiin Einzelfall? Spielplatz Amselstraße in desolatem Zustand

Patrick Lang möchte nun wissen, in welchem Zustand sich die anderen städtischen Spielplätze befinden und welche Investitionen hier in den kommenden Jahren vorgesehen sind. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) kündigte an, die Frage schriftlich zu beantworten, ebenso das Anliegen Dirk Schneiders von der Fraktion Bürgernah. Dieser erkundigte sich nach den bereits vor drei Jahren geplanten Vorbild-Projekten der Stadt in Sachen Klimaschutz, Gründächer und Sonnenstrom. Im September 2020 hatte der Rat einstimmig einen Antrag der Bürgernah-Fraktion verabschiedet mit dem Ziel, Zweibrücken solle verstärkt an den eigenen städtischen Gebäuden Klimaschutz und erneuerbare Energien einplanen. Dafür hatte der Rat die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept für weitere Gründächer und für weiteren Sonnenstrom auf städtischen Gebäuden zu erarbeiten. Insbesondere geht es um vier Beispielgebäude, darunter die Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums, der neue Kindergarten „Weltentdecker“ hinter der Festhalle, der neue Quartierstreff in Bubenhausen sowie das Dach der Turnhalle der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in der Wackenstraße.