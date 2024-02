Scheinkandidaturen bei der CDU Nicht erwünscht, aber nicht verboten

Zunächst ist festzuhalten: „Scheinkandidaturen“, so nennt der Gesetzgeber das, sind grundsätzlich nicht verboten, sagt Eveline Dziendziol Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. „Personen, die sich zur Wahl stellen und im Vorfeld bereits ankündigen, bei einem Wahlerfolg das Mandat nicht anzunehmen, handeln nicht rechtswidrig.“ Wichtig hier: Sie müssen es im Vorfeld ankündigen. Was die CDU in Person von Christian Gauf getan hat.