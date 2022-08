Bis zuletzt vor Gericht Unschuld beteuert : Eine Helexier-Führungskraft soll zwei Jahre hinter Gitter

Pirmasens/Zweibrücken Das Amtsgericht Pirmasens hat die 59-Jährige wegen früheren Betrugs und Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Damit haben viele Prozessbeobachter nicht gerechnet: Das Amtsgericht Pirmasens hat am Montagnachmittag eine 59-jährige Führungskraft der Heltersberger Firma Helexier, welche 2020 das ehemalige Evangelische Krankenhaus Zweibrücken kaufte und dort eine Privatklinik gründete, wegen Betrugs und Unterschlagung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die das Gericht – und das ist das Überraschende – nicht zur Bewährung aussetzte. Die Frau muss also hinter Gitter. Allerdings kann sie gegen das Urteil noch in Berufung gehen, was sehr wahrscheinlich ist.

Strafrichterin Michelle Günther folgte mit ihrer Entscheidung dem Antrag von Staatsanwalt Patrick Langendörfer. Das Gericht sei zu der Überzeugung gelangt, dass bereits zum Zeitpunkt der Bestellung mehrerer Kopiergeräte für rund 205 000 Euro bei einem Kaarster Druckmaschinen-Großhändler und beim Abschluss des Finanzierungsvertrages mit einer Schweizer Leasing-Gesellschaft „gar kein Geschäftsbetrieb“ in einem Copyshop mehr geplant gewesen sei, begründete sie ihr Urteil. Der Shop sollte Mitte 2016 angeblich in einer Villa in Kirchberg im schweizerischen Kanton St. Gallen entstehen. Dort hatte seit 2015 das von der Frau betriebene, weltweit aktive Online-Immobilien-Portal seinen Sitz, das sie damals um den Geschäftszweig Copyshop habe erweitern wollen, wie sie sagte. Diese und andere Angaben der Angeklagten seien bis in deren Schlusswort hinein „widersprüchlich“ gewesen, befand Richterin Günther.

In ihrem Schlusswort berichtete die Angeklagte, im Zuge der Trennung von ihrem damaligen Ehemann seinerzeit beabsichtigt zu haben, die Schweiz gen Deutschland, wo sie in der Südwestpfalz bis heute ein Haus bewohnt, wieder zu verlassen. „Ich habe Anfang 2016 angefangen, zurückzugehen“, sagte sie. Eine Steilvorlage für die Richterin: „Weil deshalb kein Geschäftsbetrieb mehr geplant war, wurden die Leasing-Raten für die Kopiergeräte nicht bezahlt.“

Weshalb die Schweizer Leasing-Gesellschaft, die das Geld für die Kopierer zwar dem Händler vorgestreckt, aber monatelang keine einzige der vereinbarten Ratenzahlungen von rund 3800 Euro pro Monat von der Firma der Frau erhalten hatte, auf die Barrikaden ging. Zudem hatte die Frau die Kopierer nicht, wie im Leasingvertrag festgelegt, in die Schweiz, sondern in die Südwestpfalz bringen lassen – angeblich, weil es Probleme mit dem Zoll gebe und die Geschäftsräume in Kirchberg noch nicht bezugsfertig seien. Die Leasing-Firma habe nicht erfahren, „wohin die Geräte geliefert wurden“, stellte die Richterin fest: „Das Geschäft hätte unkompliziert verlaufen können, wenn Sie mit offenen Karten gespielt hätten.“

Die Strafrichterin wertete zwar zugunsten der Angeklagten, dass die Taten bereits sechs Jahre zurückliegen und der Schaden inzwischen beglichen sei. Sie kreidete der Frau allerdings mehrere einschlägige Vorstrafen an. Bei Tatbegehung stand sie sogar noch unter Bewährung, nachdem sie nach mehrjähriger Haft vorzeitig freigekommen war. Auch deshalb könne sie keine „Umstände feststellen, eine solche Tat mit so großem Unrechtsgehalt doch noch einmal zur Bewährung auszusetzen“, sagte Richterin Günther.

Der Homburger Rechtsanwalt Daniel Schmitz sah das für seine Mandantin, die bis zum Schluss ihre Unschuld beteuerte („Ich habe keines der Geräte unterschlagen“), ganz anders. Er beantragte, sie „vollumfänglich freizusprechen“: „Sie hat sich strafrechtlich nichts vorzuwerfen. Die Probleme sind zivilrechtlicher Natur und als solche bereits geklärt. Ein Schaden besteht nicht mehr“, argumentierte der Verteidiger.