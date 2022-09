Wichtigste Zweibrücker Kreuzung : Ausfall wichtiger Ampel schnell behoben

Zweibrücken Fällt nach den Ampeln an der wichtigen Kreuzung Landstuhler Straße/Saarlandstraße/Hofenfelsstraße nun auch noch die Ampelanlage an der wichtigsten Zweibrücker Kreuzung Saarland-/Molitor-/Landauer Straße wochenlang aus?

Doch anders als im ersten Fall – hier gibt es Lieferschwierigkeiten bei einem Steuergerät – war der Ausfall am anderen Ende der Saarlandstraße schnell zu beheben. „Die Ampeln funktionieren wieder“, teilte zunächst die Polizei auf Merkur-Anfrage am Freitagmittag mit. Kurz darauf rief auch die (vertretungsweise für die Stadt-Pressearbeit zuständige) Zweibrücker Hauptamtsleiter Alessa Buchmann zurück. Und erläuterte, nach Auskunft der Stadtwerke sei ein Rotlicht ausgefallen. Bei Rotlicht-Störungen wechsele die Ampelanlage aus Sicherheitsgründen in den Blink-Modus. Nachdem die Stadtwerke das kaputte Leuchtmittel am Vormittag ersetzt hätten, funktionierten die Ampeln an dieser Kreuzung wieder normal.