Kreuzung Hofenfels-/Saarland-/Landstuhler Straße : Wichtige Zweibrücker Ampeln ausgefallen

Die kaputte Ampel von der Saarlandstraße Richtung Hofenfelsstraße. Leicht versetzt rechts (nicht im Bild) geht es hoch zur Landstuhler Straße. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Wegen Lieferschwierigkeiten kann die Stadt nicht mal eine ungefähre Prognose machen, wie lange das Problem an der viel befahrenen Kreuzung zwischen Hofenfels-, Saarland- und Landstuhler Straße noch dauert. Wäre zu Stoßzeiten eine Verkehrsregelung durch menschliche „Verkehrsposten“ sinnvoll?

Manchmal hat man kein Glück – und dann kommt auch noch Pech dazu. An diesen Stoßseufzer-Spruch dürften sich derzeit viele Autofahrende in Zweibrücken erinnert fühlen. Wobei von „Fahren“ allzu oft eigentlich keine Rede sein kann, weil man wegen der vielen Dauer-Baustellen wie in der Alten Ixheimer Straße oder Kaiserstraße länger im Stau steht. Was zu alledem jetzt noch hinzukommt, ist ein Problem an einer weiteren innerstädtischen Verkehrsschlagader: An der Kreuzung Saarland- /Hofenfels- / Landstuhler Straße ist seit vergangenem Freitag, 19. August die Ampelanlage komplett ausgefallen.

Darüber informierte die Stadtverwaltung zunächst am Montagnachmittag in einer kurzen Pressemitteilung. Grund für den Ausfall an diesem „Knoten 13“ (in der Tat: dieser Kreuzungsbereich trägt die Unglückszahl 13 ...) sei „ein Schaden am Steuergerät“. Eine Reparatur sei nicht mehr möglich. „Die Ersatzbeschaffung läuft.“ Und dann die Hiobsbotschaft: „Bis wann die neue Steuereinheit eingebaut werden kann, lässt sich aufgrund momentaner Lieferschwierigkeiten nicht genau benennen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an diesem Kreuzungsbereich entsprechende Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme walten zu lassen.“

Lesen Sie auch Weitere große Dauerbaustelle in Zweibrücken : Kaiserstraße bis Mitte Dezember Einbahnstraße

Nicht nur ist die Hofenfelsstraße eine der beiden wichtigsten Stadtdurchfahrtsstraßen Zweibrückens – viel Verkehr ist im Kreuzungsbereich auch wegen des Hilgardcenters an der Ecke zur Saarlandstraße und der Landstuhler Straße hoch zur Hochschule. Der Pfälzische Merkur hat deshalb bei der Stadt mit mehreren Fragen nachgehakt.

Gibt es zumindest „eine ungefähre Prognose, wann wahrscheinlich – und wann frühestens – mit der Wiederinbetriebnahme der Ampel zu rechnen ist“? Die von der Stadt gemailte Antwort beruhigt nicht gerade: „Leider nicht, wir haben keinen Einfluss auf die Beschaffung der Ersatzteile über die Firma Siemens.“

Lesen Sie auch Baustelle in zentraler Straße Zweibrückens : Alte Ixheimer Straße: Sperrung erneut verlängert

Was ist der Grund für die Lieferschwierigkeit? „Die derzeitige Marktsituation.“

Wie sind die Erfahrungen seit dem Ausfall der Ampeln hinsichtlich Staus? Hier klingt die Antwort deutlich erfreulicher: „Weder bei der Ordnungsbehörde noch bei der Polizei sind Erkenntnisse beziehungsweise Beschwerden über Verkehrsbehinderungen (Staus) bekannt.“

Zu der Frage, ob man prüfe, als Ampel-Ersatz zu Stoßzeiten Verkehrspolizisten als „Verkehrsposten“ den Verkehr an der Kreuzung mit Handzeichen regeln zu lassen, erklärt die Stadt: „Nein, die Regelung des Fließverkehrs liegt im Zuständigkeitsbereich der Polizei.“ Eine Merkur-Anfrage dort läuft. Auf eine entsprechende Bitte an die Polizei hat die Stadt verzichtet, weil sie „keine Erkenntnisse über gravierende“ Verkehrsprobleme habe.

Auch eine Zweibrücker Bürgerin, die die Kreuzung in den vergangenen Tagen mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten passiert hat, berichtet, dass sie nicht länger warten musste als früher: „Der Verkehr war teils sogar fließender als sonst, zumindest in der Hofenfelsstraße.“ Und als am Dienstag gegen 16.30 Uhr unser Foto entstand, standen auch in der Saarlandstraße nicht mehr Autos vor der Kreuzung als sonst.

Also doch ein glückliches Ende? Oder haben andere Leute schlechtere Erfahrungen gemacht und eine Verkehrsregelung durch die Polizei könnte zu bestimmten Zeiten doch sinnvoll sein?