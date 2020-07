Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst Südwestpfalz : Trauergespräche beim AHPB wieder möglich

Zweibrücken/Rodalben Nach der Corona-Zwangspause kann der Ambulante Hospiz- und Palliativdienst Südwestpfalz jetzt wieder monatliche Treffen für Trauernde anbieten. Allerdings unter neuen Bedingungen.

Wer einen lieben Menschen, etwa ein Elternteil, den Lebenspartner, ganz enge Freunde oder sogar ein eigenes Kind verloren hat, fällt seelisch oft in ein tiefes Loch. Wer den Verstorbenen womöglich eine lange Zeit gepflegt oder betreut hat, kann völlig den Fokus in seinem Leben verlieren und weiß plötzlich mit seiner freien Zeit nichts mehr anzufangen.

Für diese Menschen bietet der Ambulante Hospiz- und Palliativ Beratungsdienst Südwestpfalz (AHPB) schon seit vielen Jahren ein monatliches Treffen für Trauernde an, um sich in ihrer persönlichen Erfahrungen mit Verlust und Trauer auszutauschen, zu begleitenden Gesprächen und Impulsen sowie um Gemeinschaft mit anderen Betroffenen zu erleben.

In den vergangenen Jahren geschah dies bei einem Frühstück am Samstagvormittag. „Wir haben oft rund 15 Personen und mehr dabei, die sich gerne professionell von uns unterstützen und in ihrem Schmerz ein Stück weit begleiten lassen“, beschreibt AHPB-Geschäftsführerin Anita Löhlein-Stuppy, die selbst ausgebildete Trauerbegleiterin ist. Während einige Trauernde die Unterstützung durch den AHPB eine gewisse Zeit lang nutzen, um wieder in ihr normales Leben zurückzufinden, profitieren andere langfristig davon oder kehren dorthin zurück, wenn sie den Drang dazu spüren.