Woche für das Leben : „Das Leben im Sterben ist wertvoll!“

Die woche für das leben

Die Woche für das Leben findet zum 26. Mal statt. Seit 1994 ist sie die ökumenische Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens in allen Phasen. Die Aktion, die immer zwei Wochen nach Karsamstag beginnt und eine Woche dauert, will jedes Jahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren.

Der zentrale Auftakt der Woche für das Leben zum Thema „Leben im Sterben“ findet an diesem Samstag, 17. April, um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dom zu Augsburg statt. Im Anschluss beginnt um 12 Uhr eine thematische Veranstaltung mit Vertretern aus Kirche, Politik und Wissenschaft im Kolpinghaus Augsburg. Der ökumenische Gottesdienst und die Veranstaltung werden im Livestream übertragen.

www.woche-fuer-das-leben.de



In der Region wird das Thema im Juni an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus in Pirmasens aufgegriffen. Im Mittelpunkt steht der Spielfilm „Das beste kommt zum Schluss“ und die Frage, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr lange zu leben hätte. Dazu erstellen die Schüler eine sogenannte Löffelliste mit ihren Ideen zum Thema. Auch eine Präsentation ist geplant.