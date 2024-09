Einzug nun offiziell bestätigt Amazon kommt tatsächlich nach Zweibrücken/Contwig – aber nur für drei Monate

Dass das tatsächlich so kommen wird, dafür gibt es eindeutige Anzeichen. So sichteten aufmerksame Zeitgenossen in den vergangenen Tagen mindestens zwei hellblaue Sattelauflieger mit dem typischen Amazon-„Prime“-Logo, die wohl erst in den vergangenen Tagen im Eingangsbereich des riesigen Logistik-Neubaus abgestellt worden waren (wir berichteten). Zudem teilte eine Bürgerin am Mittwoch dem Merkur mit, dass sie dort bei Amazon tätig sein werde und ihr, als sie den Arbeitsvertrag unterschrieb, der 22. Oktober als Eröffnungstermin genannt worden sei. Das bestätigte ein weiterer dort künftig Beschäftigter. Eine andere Leserin rief an und informierte darüber, dass ein Bekannter bereits ab 1. Oktober als Lagerarbeiter bei Amazon auf dem Ex-Steitzhof-Gelände arbeite – auf Basis eines Drei-Monats-Vertrages. In Online-Stellenbörsen lässt Amazon „ab sofort“ Personal für den neuen Standort suchen.