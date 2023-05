Amazon-Ansiedlung Die (un)heimliche Großbaustelle

Ungewöhnlich für solch ein Großprojekt: Weder Baubeginn noch Richtfest wurden gefeiert. Und der Bauherr „Scannell Properties“ hat immer noch nicht verraten, welches Unternehmen die riesige Halle nutzen wird. Auf dem Baustellenschild steht nur „Neubau eines Logistikgebäudes mit 51 000 m2“. Das ist etwa so groß wie gut sieben Bundesliga-Fußballfelder. Und fast zweieinhalb Mal so groß wie die reine Nettoverkaufsfläche im Zweibrücken Fashion Outlet (21 000 Quadratmeter). Bei diese Dimension kommt in Deutschland realistischerweise fast nur Amazon als Mieter infrage. Hätten nicht im Oktober 2021 im Zweibrücker Stadtrat aus Versehen zwei Politiker den Namen Amazon verraten, er wäre bis heute nicht öffentlich bekannt. Bauherr und Amazon machen weiter ein großes Geheimnis aus ihren Plänen, die laut Informationen von Kommunalpolitikern 400 Arbeitsplätze vorsehen. Unser Foto entstand bereits Ende April, der Merkur-Reporter war beeindruckt von der außen fertig wirkenden riesigen Halle und dem Baufahrzeuge-Gewusel drumherum. Doch Scannell Properties schweigt weiter auf die Merkur-Frage, wann ungefähr die Fertigstellung und Inbetriebnahme geplant ist. Erst nach über vier Wochen antwortete der Immobilien-Projekt-Entwickler auf die aktuelle Anfrage: „Das Unternehmen kann dazu keinen Kommentar abgeben.“ Damit war der Bauherr immerhin gesprächiger als Amazon – der Online-Versandhändler ließ eine Anfrage unserer Zeitung bislang gänzlich unbeantwortet. (Nichts mit der Amazon-Baustelle zu tun hat das Hallengerüst hinten rechts oberhalb des Logistikzentrums: Dort baut der benachbarte Drahtseilhersteller Verope an.) lf/Foto: Lutz Fröhlich