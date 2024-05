Zweibrücker Traditionsveranstaltung Viel Bewährtes mit neuen Elementen

Durchgesetzt hat sich inzwischen auch der Biergarten des Herschberger Eventgastronomen Andreas Schneider mit eigenem Festzelt und Livemusik. Freitags spielt ab 19 Uhr die Noname BoBa Band, am Samstag die Firma Holunder, am Sonntag ist ab 19 Uhr Oldie-Night mit Take Five, am Pfingstmontag spielt Double Shot ab 16 Uhr und am Dienstag ist ab 17 Uhr Afterworkparty mit Nickel &Dime. Am Dienstag findet zudem der traditionelle Familiennachmittag statt, bereits um elf Uhr steht der kommunale Frühshoppen auf dem Programm. Ein großes Feuerwerk beschließt nach Einbruch der Dunkelheit das große Pfingstspektakel.