Bus-Linien ab Freitag wieder „normal“ : Alte Ixheimer: Ab Donnerstag wieder freie Fahrt

Info

Der Ausfall der Ampeln an der stark frequentierten Kreuzung Hofenfels-, Saarland-, Ixheimerstraße bringt die Fahrer der Stadtbus-GmbH in Zweibrücken offenkundig nicht ins Schwitzen, wie Anja Belli-Jag, Betriebsleiterin des Unternehmens, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Belli-Jag antwortete: „Stadteinwärts läuft es jetzt noch flüssiger.“ Die Fahrer, die auf der Hofenfelsstraße in beiden Richtungen unterwegs sind, kommen noch besser durch, weil sie nicht durch eine rote Ampel ausgebremst werden. Aber auch die Stadtbusse, die – von der Saarlandstraße kommend – in Richtung Landstuhler Straße/Kreuzberg wollten, hätten keine ernsten Verzögerungen zu erdulden. „Es kommt hier lediglich zu einer leichten Verzögerung“, sagte Belli-Jag. Dieser Teil der Kreuzung sei sicher der am schwierigsten zu bewältigende, hier sei besondere Aufmerksamkeit vonnöten. Aber für die Fahrer der Busse sei das dennoch nichts, was sie zeitlich groß nach hinten werfe, so die Betriebsleiterin zu den Auswirkungen. (eck)