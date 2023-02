Merkur-Gespräch mit Investor Goldnik : Bald Baubeginn in Alter Ixheimer Straße

Interesse an Weißer Kaserne

„Wir kommen alle aus Zweibrücken“, sagt Geschäftsführer Alexej Goldnik über Novum Innovativbau „und bauen deshalb natürlich hier bei uns noch lieber als in anderen Städten“. Doch aktuell habe man in Zweibrücken, abgesehen von dem großen Projekt Alte Ixheimer Straße, keine weiteren Vorhaben. Zwar laufen im weiteren Umkreis im Saarland und in der Pfalz zahlreiche Projekte, etwa in Saarlouis, Heusweiler und Pirmasens – mangels verfügbarer geeigneter Grundstücke aber nicht in Zweibrücken.

Ein Auge geworfen hat Goldnik deshalb auf die Weiße Kaserne (wir berichteten). Auf dem großen Gelände zwischen Oselbach- und 22er-Straße hat sich, abgesehen von der mustergültigen Sanierung der ehemaligen Kommandantur, seit Jahrzehnten nichts getan. Mit der Eigentümer-Familie Hummel hat Goldnik zwar noch nicht gesprochen, wie er einschränkt. Aber er sehe viel Potenzial in dem Gelände. Die markanten Kasernengebäude an den Längsseiten könne man erhalten und kernsanieren, um darin Wohnungen zu schaffen. In der Mitte könnte man dann „ein parkähnliches Areal mit neuen Reihenhäusern“ schaffen, so Goldniks Vision. „Ähnliche Konzepte gibt es in einigen Großstädten.“ Dafür müsste man allerdings im Innenbereich die Hallen und auf der der Kommandantur gegenüberliegenden Seite zwei kleinere Gebäude entfernen. Diese stünden zwar wohl Denkmalschutz – aber darüber könne man reden, hofft Goldnik. (lf)