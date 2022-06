Alte Ixheimer Straße : Vollsperrung noch bis zu fünf Wochen

Die Alte Schusterei war bereits im April abgerissen worden. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Stadt und Bauverantwortliche versichern aber, die Lage in der Alten Ixheimer Straße jetzt unter Kontrolle zu haben.

Läuft alles nach Plan, kann die Vollsperrung der Alten Ixheimer Straße in vier, fünf Wochen wieder aufgehoben werden. Solange wird es dauern, bis alle Gebäude abgerissen sind, der Bauschutt abtransportiert und die Baustelle gesichert ist. Das ist eines der Ergebnisse der Pressekonferenz, welche die Zweibrücker Stadtverwaltung nach massiver Kritik von Gastronomen, Händlern und zuletzt auch der CDU (wir berichteten) für Donnerstagnachmittag angesetzt hatte.

„Ich bin sehr optimistisch, dass es jetzt zu keinen Verzögerungen mehr kommen wird. Wir bemühen uns auch, schneller fertig zu sein, als die veranschlagten vier/fünf Wochen“, versichert Alexej Goldnik, der die Bauleitung in der Alten Ixheimer Straße hat und dort mit seiner „Encore Immobiliengesellschaft“ und „Novum Innovativbau“ moderne neue Appartement-Wohnhäuser plant. Dafür müssen drei marode alte Gebäude abgerissen werden (Ex-Kronzprinz an der Ecke zur Maxstraße, Ex-Podium Alte Ixheimer Straße 1 – und die schon Ende April abgerissene alte Schusterei in der Alten Ixheimer Straße 4).

Eigentlich hätte zum 22. Mai alles fertig sein sollen. Doch es kam anders. Beim Abriss des Gebäudes Nummer 4 wurde stark gebundenes asbesthaltiges Baumaterial gefunden. Zudem wurde bei den Vorbereitungen zum Abbruch des Gebäudes in der Alten Ixheimer Straße 1 festgestellt, dass das angrenzende Haus 3 über keine eigene Giebelwand verfügt und vor Jahren einfach an Gebäude 1 angebaut worden war. Allein für diese beiden Ereignisse hatte die Stadt von einigen Zweibrückern Hohn und Unverständnis geerntet. Aufgrund erheblicher Standsicherheitsprobleme war es auch nicht möglich, ein Sicherungskonzept für das Gebäude umzusetzen, hieß es jetzt bei dem Gespräch mit Stadt und Bauverantwortlichen.

Die Novum Innovativbau GmbH hat sich diese Woche mit dem Eigentümer geeinigt und das Haus gekauft. Die beiden Mieter werden Wohnungen der Gewobau beziehen. „Die erste Familie ist bereits ausgezogen, die zweite an diesem Wochenende“, sagt Alexej Goldnik, der den Umzug nach eigener Aussage mit Transportern und Helfern unterstützt. Nachdem die Stadtwerke am 7. Juni Strom und Gas abgestellt haben werden, soll unverzüglich mit dem Abbruch der Gebäude begonnen werden. „Wir haben in den vergangenen Tagen weiter entkernt und schon Vorarbeit geleistet“, versichert Goldnik. Ihm sei es selbst sehr unangenehm, wie sich alles entwickelt habe.

Die Stadt ist nun bemüht, für die kommenden Wochen zumindest die Verkehrssituation zu verbessern. „Da an diesem Freitag die Fußgängerbrücke am Bubenhauser Kreisel gesetzt wird und die Öffnung der Teilsperrung für den kommenden Donnerstag, 10. Juni, geplant ist, wollen wir das Konzept einer gegenläufigen Verkehrsführung in der Fruchtmarktstraße noch einmal aufgreifen. Bei positiver Prüfung wäre dann nach Öffnung des Bubenhauser Kreisels auch eine geänderte Verkehrsführung durch die Fruchtmarktstraße möglich“, so Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD).

Die Stadtverwaltung prüfe ebenfalls, ob dadurch auch eine Rückverlegung der Bushaltestelle vom Hauptbahnhof zum ZOB möglich sein könnte. „Deshalb legen wir das neue Verkehrskonzept den Busunternehmen vor, die dann entscheiden, ob der ZOB als Haltepunkt in Betracht kommt“, sagt Wosnitza und fügt hinzu: „Wir verstehen den Unmut der Anwohner, Gewerbetreibenden und Gastronomen vollkommen. Es handelt sich hier um eine fordernde Situation, die sich durch nicht vorhersehbare Ereignisse verschärft hat und nun aber durch den Bauherrn gelöst werden konnte.“

Wosnitza bittet darum, die Bauzäune nicht zu verschieben. „Nicht nur weil es einen Straftatbestand darstellt, sondern gefährlich sein kann. Zwei Gebäude sind absolut nicht standsicher, weshalb es auch nicht möglich ist, einen Fußgängerweg einzurichten. Das ist auch der Grund, warum die Vollsperrung beibehalten werden muss.“