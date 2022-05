Händler und Gastronomen in Sorge : Alte Ixheimer: CDU rügt Kommunikation

Info

Die Beleuchtung in der Hofenfelsstraße in Niederauerbach ist viel zu grell. Das beklagt Ingrid Kaiser (FDP). Anwohner hätten sie wiederholt darauf angesprochen. „Sie haben gesagt: ,Die Beleuchtung ist so hell – ich kann im Wohnzimmer beim Lesen das Licht auslassen.‘“ Vor der Sanierung habe dort Tempo 50 gegolten, seit Ende 2020 sei es ein 30er-Bereich. „Die Straßenbeleuchtung ist ja an der jeweils geltenden Höchstgeschwindigkeit auszurichten“, sagt Kaiser. Dies sei auch ein Schutz für Insekten: Das grelle Licht zöge sie an, an der Lampe verendeten sie dann. Und Vögel hätten ein Problem, wenn die Insekten als Nahrungsquelle ausfielen. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann habe gesagt, die Beleuchtung anzupassen, koste rund 6000 Euro – allerdings würde man in einem Jahr um die 1000 Euro Energie sparen. „Binnen sechs Jahren wäre das amortisiert“, rechnet die Liberale vor. Im heutigen Stadtrat will sie eine entsprechende Anfrage stellen. Und bitten, künftig im Vorfeld mit den Bürgern dies zu besprechen. Das Argument, eine schwächer ausgestrahlte Straße leiste höherer Kriminalität Vorschub, lässt Kaiser nicht gelten. Entsprechende Studien in England und Wales in 60 Orten hätten dies negiert. (eck)