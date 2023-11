Kabarett in der Alten Feuerwache Schwäbische Urlaubsfantasien

So etwa an den betörenden Duft verschwitzter Kleidung und Schuhe im Trockenraum einer Berghütte oder an den vergeblich gesuchten Ausblick aufs Meer in einer Bettenburg. Nein, für den selbsternannten Urlaubstester kam Bergwandern ebenso wenig als Familienurlaub in Frage wie eine Pauschalreise für einen entspannten Urlaub. Beim Ausflug mit dem Auto an die Nordsee habe er dagegen angesichts der Rechts-Links-Schwäche seiner Ehefrau bereits an der ersten Autobahnkreuzung an eine mobile Niederlassung eines Scheidungsanwalts gedacht, so Gscheidle weiter.