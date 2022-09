In neuer Zweibrücker Konzert-Location : Russischer Youtube-Star bei Euroclassic in Alter Feuerwache

Russischer Youtube-Star bei Euroclassic in Alter Feuerwache

In neuer Zweibrücker Konzert-Location

Zweibrücken Alexandr Misko gibt diesen Samstag das erste der Festival-Konzerte am Spielort Zweibrücken.

Am Samstag, 3. September, findet das erste Zweibrücker Euroclassic-Konzert 2022 statt. Zu Gast in der frisch renovierten „Alten Feuerwache“ (Bleicherstraße 3) um 19.30 Uhr: „Der großartige Fingerstyle-Gitarrist Alexandr Misko!“, teilt das Kulturamt mit.

Misko begann im Alter von zwölf Jahren Gitarre zu spielen und nahm drei Jahre lang klassischen Gitarrenunterricht, bis er im Internet den modernen Stil des Gitarrenspiels namens „Fingerstyle“ (auch bekannt als Fingerpicking) für sich entdeckte. Im Januar 2017 erreichte Miskos Cover von Michael Jacksons „Billie Jean“ über 30 Millionen Aufrufe auf Facebook, was der erste große Schritt in die weltweite Gitarrenszene war. Im Dezember 2017 veröffentlichte er sein zweites Album „Beyond The Box“ und bereits die erste Single daraus „Careless Whisper“ von George Michael erreichte innerhalb eines Monats mehr als 80 Millionen Aufrufe auf Facebook und Youtube. 2018 wurde Misko von der renommierten UK Guitar Show und vom Magazin MusicRadar zum „Gitarristen des Jahres“ gekürt. Er hat unter anderem mit Fingerstyle-Legenden wie Jon Gomm, Mike Dawes, Luca Stricagnoli und Thomas Leeb auf weltweiten Tourneen gespielt.