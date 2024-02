„MusikuS“-Preis für Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler Belohnung für musikalisches Engagement

In Rheinland-Pfalz gibt es das Projekt „MusikuS – Zeigt, was ihr tut“. Dies ist ein Wettbewerb, der alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird. Der „MusikuS“-Preis des Landes wird für Aktivitäten vergeben, welche die Musikalisierung von Kindern auf nachhaltige, kindgerechte und kreative Weise fördern. Im vergangenen Jahr hatte sich auch die Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler mit einem Filmbeitrag und der Beschreibung ihrer musikalischen Projekte beworben. Dort ist tägliches Singen ein festes Ritual. Dazu kommen jahreszeitliche Aufführungen mit Musik und Tanz, Klassenmusizieren mit der Ukulele, Musik als Unterrichtsprinzip und als Beitrag zur Inklusion. Als eine von fünf Grundschulen in Rheinland-Pfalz wurde sie für dieses engagierte Konzept mit dem Landespreis ausgezeichnet.