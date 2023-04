Albert-Schweitzer-Grundschule Ernstweiler Hier wird Musik von Grund auf gelebt

In der Albert-Schweitzer-Schule spielt Musik eine wichtige Rolle. Jetzt ist die Grundschule in Ernstweiler als eine von fünf Schulen in Rheinland-Pfalz mit dem Landespreis „MusikuS“ 2023 ausgezeichnet worden. Ein Wettbewerb zur Förderung der musikpädagogischen Aufbauarbeit an Grundschulen und Kindertagesstätten. Dabei geht es im Besonderen um Projekte, die den schulischen Alltag nachhaltig auf musikalische Weise bereichern, heißt es auf den offiziellen Internetseiten.