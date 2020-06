Stadtplanungs-Büros erarbeiten neues Entwicklungskonzept für Zweibrücker Innenstadt : „Da würden andere Städte Sie beneiden“

Zweibrücken Frankfurter Stadtplaner loben das viele Grün und die Plätze in der Zweibrücker City. Sie sehen aber auch Schwächen und erarbeiten ein Entwicklungskonzept für die Innenstadt. Dafür werden ab nächster Woche Bürger befragt.

Diesbezüglich hat Zweibrücken schon einiges zu bieten, lobte nach einer „städtebaulichen Analyse“ Tobe-Inhaber Torsten Becker jetzt im Bauausschuss. So habe Zweibrücken „eine tolle lineare Struktur der Innenstadt mit Querung durch den Schwarzbach. Hauptstraße (Fußgängerzone) und angrenzende Plätze seien klar gegliedert, alles wirke „sehr wohltuend, angenehm, der öffentliche Raum ist in sehr gutem Zustand“. Becker weiter: „Was uns als Außenstehende sehr begeistert hat, ist die Verbindung mit den Grünflächen – so etwas ist alles andere als selbstverständlich. Da würden andere Städte Sie drum beneiden!“ Hier sehe er deshalb auch einiges noch zu wenig genutztes touristisches Potenzial. Und man wolle auch Vorschläge entwickeln, wie Zweibrücken die Grünachse „deutlich besser“ an die City anbinden könnte, zum Beispiel am Goetheplatz, damit mehr Leute „nach dem Kaffeetrinken in der Stadt noch in den Grünbereich gehen“.