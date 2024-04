„Zu uns kommen Menschen aus allen Schichten“ Häusliche Gewalt: Verein hilft Tätern, sich zu ändern

Wenn ein Täter in die Beratung kommt, dann versuchen Eike Schild und Claudia Schäfer erst einmal herauszufinden, um welchen Tätertypen es sich handelt. Kommt er aus einem Umfeld, in dem Gewalt alltäglich ist, zum Beispiel in der Drogen- oder Kleinkriminellenszene? Oder besteht eine Nähe zur Gewalt, die Täter schon in ihrer Ursprungsfamilie erlebten? Vielleicht haben die beiden Sozialpädagogen aber auch einen unzufriedenen Familienvater vor sich, der seine Sorgen und Ängste mit Gewalt zu lösen versucht. „Zu uns kommen Menschen aus allen Schichten“, erklärt Eike Schild, „wir hatten hier auch schon Ärzte und Ingenieure.“