Am Wochenende in der City Kunstvoll und sehr erfolgreich

Erstmals fand auch ein von Anja Gräser organisierter Kinderflohmarkt rund um den Brunnen am Hallplatz statt. Auch die elfjährige Maya Rzymek bot hier ihr in Begleitung ihrer Mutter Claudia Kinderkleidung und gut erhaltene Spielsachen an; Mit dem Erlös will sie ihr Taschengeld aufbessern. Sowohl bei ihr als auch bei weiteren Ständen seien vor allem Mädchenkleider oder Laufräder beziehungsweise Bobbycars sehr gefragt, erzählt die Mutter.