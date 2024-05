„Kleines Zweibrücker Montmartre“ Die zehnte „Kunstvoll“ in der Fußgängerzone

Knapp 30 Künstler/innen verwandeln an diesem Samstag die komplette Fußgängerzone zur Kunstmeile. Durch die Präsenz der Kunstschaffenden, ihren Ständen, Exponaten und Staffeleinen entsteht, wie auch in den Vorjahren, ein kleines Zweibrücker „Montmartre“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.