Aiwanger über bayerische Unterstützung Tadano-Kahlschlag in Zweibrücken – Was Bayern für geplanten Ausbau in Lauf tat

2019 hatte Tadano die Zweibrücker Demag-Werke von Terex unternommen. Damals war die Erleichterung in Zweibrücken groß, denn unter der 17-jährigen Führung des US-Konzerns waren mehrfach Arbeitsplätze abgebaut worden, zudem gab es viel Kritik am Führungsstil und auch Qualitätsprobleme. Das alles schien sich unter der japanischen Tadano-Führung zunächst deutlich zu bessern. Doch die Last der Vergangenheit führte zu einem Insolvenzverfahren. Dieses wurde zwar wirtschaftlich erfolgreich durchlaufen – aber 2021 einhergehend mit einem personellen Kahlschlag: 392 der bis dahin 1588 Stellen wurden abgebaut, also etwa jede vierte Stelle. Ende 2022 hieß es dann, die Lage sei gut genug, um sogar Personal aufzustocken. Desto schockierender traf die derzeit 1280 Köpfe große Belegschaft vor einer Woche die Nachricht, dass nun bis Ende Juni 2025 jede dritte Stelle abgebaut werden soll.

Das Werk in Lauf im Landkreis Nürnberger Land gehört schon seit 1990 zu Tadano, im Zuge der parallel beantragten Insolvenz wurden dort vor drei Jahren 110 Stellen abgebaut, derzeit gibt es 570. Nach der Insolvenz wollte Tadano die Effizienz erhöhen, indem in Lauf die Unterwagen der Kräne produziert werden in Zweibrücken der Oberbau. Dies hat sich aber in der Praxis als wenig erfolgreich erwiesen.

Dass Tadano nun den Standort Lauf ausbauen möchte, sei dort auf Erleichterung gestoßen, weil nach der Zweibrücker Hiobsbotschaft vom Mittwoch (14.2.) viele Beschäftigte vor der Mitarbeiterversammlung am Donnerstag in Lauf eine schlaflose Nacht hatten, berichten die Nürnberger Nachrichten. Der Betriebsrat in Lauf bedauere aber auch die geplante Wallerscheid-Schließung und bot moralische Unterstützung an. Allerdings gebe es, weil die Gesellschaften in Zweibrücken und Lauf rechtlich getrennt sind, keinen übergreifenden Betriebsrat.⇥(lf)