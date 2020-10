AHPB Südwestpfalz : Ein Wasserfall irischer Lebensfreude

Info

Anita Löhlein-Stuppy, Geschäftsführerin des AHPB, erläuterte die Arbeit des Vereins. Vier Hauptamtliche werden unterstützt von 50 Ehrenamtlichen. Das klinge viel, doch seien in einem Gebiet von Zweibrücken bis Dahn weitere Engagierte mehr als willkommen. Sie werden vom AHPB in einem Grund- und einem Aufbauseminar für ihre Tätigkeit ausgebildet. Im Gegensatz zu einem stationären Hospiz, das zu sehen sei, unterstützten die ambulanten Mitarbeiterinnen Todkranke und Sterbende sowie ihre Familien zu Hause. „Wir sind so etwas wie Hebammen am Ende des Lebens“, beschrieb Anita Löhlein-Stuppy die umfangreiche Begleitung, die kostenfrei erfolgt. Mittlerweile seien zudem nicht nur die Hauptamtlichen, sondern auch neun Ehrenamtliche ausgebildet in der Trauerbegleitung.