Nach Europawahl Bürger streiten über AfD: „Nun schluckt die demokratische Pille“

Vincent Möchel-Stieß sieht den Grund für das Wahlergebnis darin, dass „die Leute eine Not empfinden und blind einer rechtsextremen Partei folgen, die ihnen nun mal alles verspricht, aber nichts halten kann“. Daraufhin fragt Marco Denger, welche Versprechen denn die Grünen halten könnten. „Sämtliche Forderungen der AfD hat die CDU 2003 mit Merkel auch gefordert“, schreibt Denger. Andi See kontert darauf mit mehreren Aussagen von AfD-Politikern. So bringt er beispielsweise das Zitat von Björn Höcke. „Wissen Sie, das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt“, hatte der vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Höcke dem „Wall Street Journal“ in einem Interview gesagt.