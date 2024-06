Wahl in Zweibrücken AfD legt bei Stadtratswahl am meisten zu

Dem bundesweiten Trend – der Erstarkung der AfD – habe man sich auch in Zweibrücken nicht entziehen können. Enttäuschend sei, dass dies auf die Kommunalwahl durchschlage. „Dann muss man sich fragen, was das für Stimmen sind, wenn so eine Partei gewählt wird, deren Kandidaten weitgehend unbekannt sind und die kaum bis keinen Wahlkampf gemacht hat“, sagt Moulin.