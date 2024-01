Gesundheitsminister vs. Homöopathie Viel Zustimmung für Lauterbach

Auch der Zweibrücker Hausarzt Roland Färber befürwortet das Vorhaben des Gesundheitsministers: „Ich halte diese Entscheidung für richtig“, sagt er und erinnert an die Ursprünge der Homöopathie Ende des 18. Jahrhunderts. „Zu jener Zeit galt unter Schulmedizinern noch der sogenannte Aderlass als probates Mittel, Entzündungen und Gifte aus dem Körper zu bekommen, wodurch allerdings mehr Menschen starben, als dass ihnen geholfen werden konnten“, so der Internist. „Mit der Einführung der Homöopathie durch den Arzt Samuel Hahnemann konnte tatsächlich vielen Patienten geholfen werden, doch ob die Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus geht, ist bis heute in keiner Studie wissenschaftlich belegt“, verdeutlicht Färber. Er ist der Meinung: „Homöopathie sollte, gerade in Zeiten knapper Kassen, nicht von den Krankenkassen und damit der Allgemeinheit finanziert werden.“ Dennoch räumt er ein, froh zu sein, in bestimmten Fällen Placebos geben zu können. „Bei einer Wirksamkeit von 30 Prozent ist das auch durchaus berechtigt.“