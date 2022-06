Viel Applaus, aber auch moralische Kritik im Stadtrat : Zweibrücken will ausländische Ärzte locken

Zweibrücken Anlass ist der befürchtete Ärztemangel – auch weil es schwer sei, junge Mediziner in die Westpfalz zu locken. Einzelne Stadträte finden den Plan aber unmoralisch.

Die Stadt Zweibrücken lässt ein Projekt planen, mit dem ausländische Ärzte nach Zweibrücken angeworben werden sollen. Darüber informierte Bürgermeister Christian Gauf (CDU) am Mittwochabend den Stadtrat. Betreuen soll dieses „Bridge-Projekt“ die Care Pioneers GmbH aus Oldenburg ; zusammen mit Zweibrücken teilnehmen sollen die Stadt Pirmasens sowie die Landkreise Südwestpfalz, Bernkastel-Wittlich und Eifelkreis Bitburg-Prüm (wenn alle dortigen Gremien zustimmen). Dies solle das „Hallo Doc“-Projekt ergänzen, mit dem junge Mediziner in die Region gelockt werden sollen.

Näher stellte dem Rat das „Bridge“-Projekt Johannes Burgey vom Gesundheitsamt Südwestpfalz vor. Viele alte Ärzte stünden vor dem Ruhestand, doch beim medizinischen Nachwuchs gebe es „geringes Interesse, im ländlichen Raum zu arbeiten“. Gleichzeitig brauche man, weil es immer mehr alte Menschen gibt, sicherlich nicht weniger Ärzte. Den sich abzeichnenden Mangel könnten „zugewanderte Ärzte*innen“ füllen, so Burgeys Präsentation. Diese hätten aber mehrere Probleme: Anders als in großen Städten gebe es für sie im ländlichen Raum kaum Ansprechpartner, sei wüssten oft wenig über die deutschen medizinischen Versorgungsstrukturen – und die Anerkennung ausländischer Arzt-Abschlüsse dauere in Deutschland oft ein bis zwei Jahre, allein die Wartezeit zwischen Sprach- und Fachkenntnis-Prüfung betrage sechs bis neun Monate. Weil sie so lange nicht als Arzt arbeiten dürfen, sei es sehr schwer, bezahlte Praktikums-Stellen zu finden.

Das Bridge-Projekt sehe deshalb ab Januar 2023 ein 28-monatiges Traineeprogramm vor – mit durch das Projekt bezahlten Praktikums-Stellen in Praxen. Mit dem Ziel, diese Praxen danach zu übernehmen oder dort zumindest beschäftigt zu werden. Gleichzeitig sollen die ausländischen Ärzte im Anerkennungs-Verfahren beratend begleitet werden. In Niedersachsen laufe ein solches Projekt schon.

Der Stadtrat spendete der Präsentation viel Applaus. Eine Abstimmung gab es nicht, weil diese für das 2500 Euro teure „auf den Weg Bringen des Projekts“ nicht erforderlich ist, erläuterte der hierfür im Stadtvorstand zuständige Gauf. Das Projekt an sich werde natürlich deutlich teurer – ob Zweibrücken teilnimmt, entscheide der Stadtrat. Zur Höhe der Gesamtkosten konnten Gauf und Burgey noch keine Angaben machen, man hoffe aber auf hohe Fördergelder – und rechne damit dass man aufgrund der Größe des hiesigen Projektgebiets etwas mehr als wie in der Weser-Ems-Region 10 Praktika-Stellen (hiernach hatte Udo Brünisholz, FWG, gefragt) brauche. Eine Merkur-Internetrecherche zeigt: Dort kostet das Projekt 726 000 Euro, über das Land aus dem Europäischen Sozial-Fonds gab es 60 Prozent Zuschuss.

Auf die Frage von Anne Bauer (SPD), in welchen Fachgebieten konkret es in Zweibrücken Ärztemangel gebe oder zu geben drohe, antwortete Gauf: „Bestimmt im psychiatrischen Bereich. Ich bin aber in der Materie nicht so drin. Wir sind vom Ärztemangel sicher nicht so betroffen wie der Landkreis – aber wir sollten für die Zukunft gewappnet sein.