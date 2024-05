Problem auch für Betriebe Hoffnung auf schnelle Öffnung der A 8-Ausfahrt Ernstweiler platzt

Die Pressestelle der Autobahn-GmbH-Niederlassung in Montabaur antwortete per E-Mail mit einer ausführlichen Erläuterung: „Die Arbeiten im Baustellenbereich der Lärmschutzwand und der Erneuerung der Hornbachbrücke sind zum Teil nur bei günstigem, vor allem trockenen Wetter ausführbar. In den vergangenen Monaten hat es leider außergewöhnlich viel geregnet. Daher konnten die Arbeiten nicht kontinuierlich, sondern nur mit Unterbrechungen ausgeführt werden. Eine, wenn auch nur zeitweise Freigabe der Anschlussstelle (AS) Zweibrücken-Ernstweiler der Richtungsfahrbahn Pirmasens ist aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen leider nicht möglich. Denn das Baufeld der Lärmschutzwand liegt in der Anschlussstelle. Hinzu kommt, dass die Arbeiten an der Hornbachbrücke im vergangenen Jahr witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten. Auf Grund der Nähe der Hornbachbrücke zur AS Zweibrücken-Ernstweiler (ca. 250 Meter) und der verfügbaren Fahrbahnbreiten gewährleistet nur die aktuell eingerichtete Baustellenverkehrsführung mit Überleitung auf die Richtungsfahrbahn Luxemburg eine sichere Abwicklung der Baustelle. Die fortdauernde Sperrung ist aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Verkehrssicherheit unumgänglich.“