Zweibrücken beharrt auf Rechnungen : Abschlepp-Ärger bei Stadtfest: Wosnitzas Intervention hilft nicht

Sin City als Parksünder: Während die Band es auf der Rockbühne „Alte Feuerwache“ krachen ließ, wurde ihr Fahrzeug abgeschleppt, mit dem sie ihr Equipment zur Bühne gebracht hatten. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Ordnungs- und Kulturamt verteidigen Entfernen auch von Musiker-Autos von Behindertenparkplätzen. Rettungswege hatten sie aber doch nicht zugestellt.

Das Ordnungsamt hatte am Montag der Presse berichtet, 92 Fahrzeuge mussten beim Stadtfest abgeschleppt werden, weil sie Rettungswege zugeparkt hätten. Der Zweibrücker „Sin City“-Musiker Lars M. Lunova postete daraufhin Dienstagfrüh auf Facebook unter der Überschrift „Ärgernis des Tages“: „Da baut man für Samstag an der Rockbühne for the people eine Mega Rock Show auf, parkt zum besseren/schnelleren Abbau (für nach einer verschwitzten Zwei-Stunden-Rockshow) in unmittelbarer Nähe der Bühne ,Alte Feuerwache‘ auf einem Busstreifen (der übers Stadtfest nicht genutzt wird (Bleicherstraße) und wird dann abgeschleppt! Mein Gesicht kann man sich wohl vorstellen als ich mit Drums beladen um 0.50 Uhr (Sonntagmorgen) mein Auto aufsuchen möchte!“ Lunova räumt ein: „Ok, der Busstreifen wurde wohl als Schwerbehindertenparkplatz umgenutzt! Von daher bin ich mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro auch völlig einverstanden und das ist auch längst bezahlt.“

Lesen Sie auch Aber auch Probleme bei Zweibrücker Stadtfest : Zum Abschluss nochmal volle Pulle

Aber, so Lunova: „Jetzt noch Abschleppgebühr zu verlangen, da ich angeblich einen Rettungsweg zugestellt hatte (Info entstammt dem Pfälzischen Merkur) ist schlichtweg falsch und nicht korrekt! Zumal das Sonderschild (Behindertenparkplatz) zum Zeitpunkt meines Einparkens (ca. 20.45 Uhr) nicht sichtbar war!“ Lunovas Fazit: „Verwarnungsgeld ist völlig ok, aber warum Abschleppen – ich habe keinen Rettungsweg versperrt! Im übrigen genau wie die Autos vor und hinter mir! Was sagt die Stadt dazu, Marold Wosnitza? Bin echt mal verärgert und das kommt selten vor!“

Ein weiterer Musiker ergänzte, auch er wurde abgeschleppt: „Alles zur selben Uhrzeit und auch bei uns keine Schilder zu sehen. So etwas habe ich in über zehn Jahren Stadtfest nicht erlebt. Das Verwarnungsgeld ist ok, aber abschleppen? Völlige Willkür!“ Denn „nichts und niemand wurde behindert und es wären locker zwei Rettungsfahrzeuge, nebeneinander, vorbeigekommen“.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) versprach nur knapp anderthalb Stunden nach Lunovas Beschwerde, ebenfalls auf Facebook: „Ich geb es an die zuständige Dezernentin weiter – wird sich melden.“

Foto: Volker Baumann 62 Bilder Das Zweibrücker Stadtfest 2022 in Bildern

Christina Rauch (CDU) hat als Beigeordnete die Aufsicht sowohl über das (für Falschparker zuständige) Ordnungsamt als auch das (das Stadtfest organisierende) Kultur- und Verkehrsamt – wobei beide eigene Amtsleiter haben. Der Merkur fragte Dienstagmittag die Stadt, was aus Lunovas Beschwerde wird, ob sein Auto zu Recht abgeschleppt wurde oder nicht. Und ob die Abschleppgebühr (gegebenenfalls wegen eines Fehlers oder auch aus Kulanz) erlassen werde.

Doch Wosnitzas Intervention bei Rauch nutzt den abgeschleppten Musikern nichts. Am Donnerstag antworteten Kulturamt und Ordnungsamt dem Merkur in einer gemeinsamen E-Mail: „Die beiden beschriebenen Fahrzeuge standen am Freitag beziehungsweise Samstag auf den für das Stadtfest deutlich sichtbar mit Verkehrsschildern ausgewiesenen Schwerbehindertenparkplätzen in der Bleicherstraße. Diese sind wie zum Beispiel die notwendigen Halteverbotszonen für die Freihaltung der Rettungswege notwendiger Bestandteil des erarbeiteten Sicherheitskonzeptes ,Stadtfest 2022‘, das die Durchführung und Genehmigung unseres Stadtfestes erst ermöglicht.“ Zu diesem Konzept habe die Stadt auch viele „positive Rückmeldungen“ erhalten. „Uns war es wichtig, allen Menschen und gerade auch Menschen mit Einschränkungen ein möglichst schönes Fest zu gestalten.“ Die Stadtverwaltung bitte „um Verständnis, dass aufgrund der vorgenannten Gründen die Kosten nicht erlassen werden können“.