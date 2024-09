Langlebiges Provisorium Die Mauer muss weg!

Die provisorische Mauer in der Schwarzwaldstraße in Oberauerbach macht den Anwohnern schwer zu schaffen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates deutlich. Errichtet wurde sie vor gut fünf Jahren, um die dahinter liegende Sandsteinmauer vor dem Einsturz zu schützen. Seitdem ist die Straße deutlich verengt und die Parkplätze an der gegenüberliegenden Seite sind nicht mehr nutzbar. Wer hier trotzdem parkt, kassiert hohe Strafzettel und Punkte in Flensburg, wie einige Anwohner im Rahmen des Tagesordnungspunktes „Einwohnerfragen“ erklärten.