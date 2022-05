Warum Gefängnis-Vertreter nicht zum Zweibrücker Maiempfang eingeladen wurden : Geschlossene Gesellschaft?

Oberbürgermeister Marold Wosnitza hat in seiner Maiempfangs-Rede im Herzogssaal die Rolle der Gewerkschaften als „zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft“ gewürdigt, auch für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Außer in der Reichling-Zeit wurden Arbeitnehmervertreter der JVA nie zum Zweibrücker 1.-Mai-Empfang eingeladen – weil sie in einer anderen Gewerkschaft als dem DGB organisiert sind. Auf Merkur-Anfrage versteht die Stadt den Unmut – und reagiert.

Es hat gute Tradition in Zweibrücken: Stadt und DGB laden gemeinsam Arbeitnehmervertreter zum „Maiempfang“ ein, um anlässlich des Tags der Arbeit ins Gespräch zu kommen und auf Anliegen von Beschäftigten aufmerksam zu machen. Doch nach dem diesjährigen Maiempfang gab es Ärger – weil dabei auch eine schlechte Tradition fortgeführt worden sei.

„Und wieder einmal wurde der Personalrat der JVA vergessen. Aber das hat ja Tradition in Zweibrücken!“, kommentierte Axel Schaumburger verärgert auf Facebook, nachdem er dort den ausführlichen Merkur-Bericht über den Empfang im Herzogssaal gelesen hatte.

IG Metall: Saarpfalz-Region drohen Stellenverluste wie früher in Zweibrücken und Pirmasens

Daraufhin entbrannte eine Diskussion zwischen zwei bis zu ihrem Ruhestand jahrzehntelang in Gewerkschaften und Personalräten aktiven Zweibrückern – die deutlich macht, wo der Hase im Pfeffer liegt: Nicht von DGB-Gewerkschaften geführte Betriebs- und Personalräte haben deutliche schlechtere Chancen, zu dem doch eigentlich so „gemeinsamen“ Empfang eingeladen zu werden.

In der von der Stadt an den Merkur versandten Einladung hieß es: „Wir würden uns freuen, viele Zweibrücker Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten und der Politik begrüßen zu dürfen.“ Verweisend darauf fragt in der Facebook-Diskussion Merkur-Reporter Lutz Fröhlich Schaumburger und Kallenbrunnen: „Dann müssten Betriebs- und Personalräte doch eigentlich unabhängig davon eingeladen werden, ob und welcher Gewerkschaft sie angehören?