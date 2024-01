Ein Leben lang in Zweibrücken Älteste Bürgerin stirbt mit 105 Jahren

Im Haus Kana war sie weiter aktiv, pflegte ihren Spaß an Handarbeiten und hatte immer ein Ohr für die Menschen in ihrer Umgebung. Im Januar 2021, mit 102 Jahren, hatte sie sich als älteste Zweibrückerin öffentlichkeitswirksam gegen Corona impfen lassen. „Macht euch gefasst, jetzt leb ich noch zehn Jahre länger“, hatte sie damals zu ihren Urenkeln gesagt, die sie begleitet hatten. Ganz so viele Jahre waren ihr dann doch nicht geschenkt. Aber die Marke von 102 Jahren, die ihre Mutter erreicht hatte, durfte sie noch bei guter geistiger und körperlicher Gesundheit übertreffen.