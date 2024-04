Wochenende für zwei Personen im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie Neuer Hauptgewinn bei Weihnachtslotterie der Lions-Hilfe

„Es ist uns eine Freude, einen Teil zur Adventskalenderaktion der Lions-Hilfe beisteuern zu können. Schließlich lebt sie von den Gewinnen“, betonte Franziska Zadra bei der Gewinnübergabe. Die Unternehmerin ist ebenfalls Lions-Mitglied. Jetzt hat die Zadra Gruppe zum ersten Mal den Hauptgewinn beigesteuert, einen Genuss-Gutschein für ein Wochenende für zwei Personen im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie. Bislang war es die Schmuckmanufaktur Rohrbacher gewesen, die den Hauptpreis sponserte. Der Verein als gemeinnützige Organisation des Lions-Clubs Homburg Saar-Pfalz hatte zum 14. Mal zur traditionellen Weihnachtslotterie in Gestalt eines Adventskalenders aufgerufen. Das Besondere an der Aktion ist, dass sie Menschen in vielerlei Hinsicht glücklich machen kann. Im Türchen Nummer 1 befindet sich nämlich eine Losnummer, mit der man automatisch an einem Gewinnspiel teilnimmt. Insgesamt 250 Sachpreise und Warengutscheine der teilnehmenden Unternehmen im Gesamtwert von über 6500 Euro waren dieses Jahr ausgelobt.