ADD gegen Zweibrücker Bitte, Bürger und Firmen noch nicht zu belasten Steuererhöhungen verschieben? Stadt blitzt ab

Moulin wiederholt seinen Ärger darüber, wie stark die ADD die Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) in Zweibrücken anheben lassen möchte – nämlich mindestens auf den deutschen Durchschnittswert aller kreisfreien Städte. Zweibrücken aber ist die kleinste kreisfreie Stadt Deutschlands, und in Rheinland-Pfalz sind die Grundsteuern in den Landkreisen meist niedriger als in den Städten. Zudem sei Zweibrücken „auch in vielen anderen Bereichen wie der Kaufkraft unter dem Durchschnitt“, gibt Moulin zu bedenken. Zurzeit liegt der Grundsteuer-Hebesatz in Zweibrücken bei 425, im Durchschnitt der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz bei 540 (deutschlandweit etwas mehr) – was in Zweibrücken für jeden Grundstückseigentümer jährlich 80 Euro mehr bedeuten würde. Die Grundsteuer wurde bereits mehrfach nach ADD-Forderungen erhöht. 2012 etwa lag sie noch bei 370 Prozent, zeigt das Merkur-Archiv.