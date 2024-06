Achim Katzberg stellt seine Fotografien im Zweibrücker Mannlichhaus aus Mensch trifft urbane Architektur

„Angefangen habe ich als Architekturfotograf“, verriet Katzberg, „doch nach und nach kamen Elemente der Street-Photography hinzu. Ich bringe das Urbane und Grafische mit Menschen zusammen, dafür kennt man mich.“ Der Fotograf, der heute in Mainz lebt, hegte schon lange den Wunsch, einmal in Zweibrücken auszustellen, der Stadt seiner Kindheit. Nach dem Tod seiner Eltern mietete er für einige Zeit eine Ferienwohnung in der Rosenstadt, um hier zu fotografieren. Das erwies sich als gar nicht so einfach. „Ich war es gewohnt, in großen Städten zu fotografieren, in New York, London, Köln oder Paris. Und dann war ich sozusagen gezwungen, mich an einem Ort aufzuhalten, an dem es diese urbanen Motive nicht gibt.“