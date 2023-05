Geldübergabe in Uhlandstraße Abzocke in Zweibrücken: Frau um 30 000 Euro geprellt

Der Mann hatte die Seniorin am Mittwoch angerufen, sich als Polizist ausgegeben und behauptet, ihre Tochter sei in einen Unfall verwickelt und brauche das Geld. Die Frau verabredete daraufhin ein Treffen und übergab die Summe in bar auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße. Als dann ein von dem Betrüger angekündigter Anwalt nicht kam, bemerkte sie, dass sie betrogen worden war.