Lesesommer in Zweibrücken : 1862 Bücher verschlungen

Lesesommer in Zweibrücken

Zweibrücken In der Jugendbücherei wurden die fleißigsten Teilnehmer des Lesesommers ausgezeichnet.

Jedes Jahr gehört zum Lesesommer auch eine Abschlussparty, bei der sich die Kinder gemeinsam über ihren Leseerfolg freuen dürfen. Im letzten Jahr musste die Party leider ausfallen, stattdessen gab es ein kleines Programm in der Jugendbücherei. In diesem Jahr war die Abschlussparty endlich wieder möglich und das sogar fast wie immer.

Statt in der Sporthalle der Canadaschule fand die Abschlussparty des Lesesommers an der Sporthalle und im Freibereich direkt hinter der Jugendbücherei statt und sogar eine Aufführung war endlich wieder möglich – wenn auch nur für die Kinder und mit Maske. Beatrice Hutter war dafür eingeladen, die das Stück „Antonia & Wiwaldi in den Jahreszeiten“ zum Besten gab und den Kindern eine unterhaltsame Stunde zum Mitmachen bescherte.