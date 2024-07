Mannlich-Realschule plus Die Diskussionskultur erhalten

Auf der Abschlussfeier unter dem Motto „Hollywood“ in der Aula des benachbarten Hofenfels-Gymnasiums erinnerte der Schuldirektor dabei in einer kurzen Rede an pandemiebedingt nicht immer einfache, aber auch an schöne Momente der zurückliegenden Schuljahre. Den 21 Schülern und Schülerinnen der Klasse 9a, die die Schule mit dem Hauptschul-Abschluss, und den weiteren 70 der Klassen 10 a, b und c, die die Schule mit der Mittlere Reife verlassen, gab er aber auch wertvolle Anregungen und Ratschläge mit auf den Weg.