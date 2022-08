Abrissarbeiten in Alter Ixheimer Straße : Der Kronprinz ist gestürzt

Abrissarbeiten in Alter Ixheimer Straße

Das Kronprinz-Gebäude an der Ecke Maxstraße (links) / Alte Ixheimer Straße ist seit Dienstag (Bild: 12.12 Uhr) so gut wie vollständig abgerissen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Wo einst mal Polenkönig Stanislaus lebte, ist jetzt fast nur noch ein Schuttberg. Damit rückt ein Ende der monatelangen Sperrung der Zweibrücker Stadteinfahrt in Sicht. Der Investor erweitert seine Neubau-Pläne.

Zweibrücken hat einen prominenten Schandfleck weniger: Nach jahrzehntelangem Leerstand und Verfall ist am Montag und Dienstag das Kronprinz-Gebäude (Maxstraße 10 über die Ecke bis weit in die Alte Ixheimer Straße) fast vollständig abgerissen worden.

Doch der Ex-Kronprinz war nicht immer ein Schandfleck. Im Gegenteil: Er hat eine prominente Vergangenheit. Der Gasthof „Zum Kronprinzen“ wurde 1975 eröffnet. Die Hauswirtschaft der Parkbrauerei war an historischer Stätte: Von 1714 und 1717 hatte der exilierte Polenkönig Stanislaus Leszczynski hier gewohnt, ehe er seine Tschifflik-Residenz bezog.

Mit dem Abriss ist das Letzte von vier maroden alten Gebäuden in der Alten Ixheimer Straße verschwunden, an deren Stelle die Zweibrücker „Encore Immobiliengesellschaft“ (Tochterfirma von Novum Innovativbau) von Alexej Goldnik und Johann Lutz hochwertige Wohnungsneubauten plant.

Die Abrissarbeiten hatten sich wegen mehrerer Probleme – vor allem unerwartete erhebliche Statik-Probleme bei Nachbarhäusern, zuletzt auch Lieferschwierigkeiten für Abstütz-Stahlträger – monatelang verzögert. Schon die ab 25. April zunächst für vier Wochen geplante Durchgangsverkehr-Vollsperrung der Alten Ixheimer Straße hatte in Zweibrücken für viel Aufregung gesorgt, handelt es sich doch um eine der wichtigsten Stadteinfahrtsstrecken. Diese Sperrung musste dann sogar mehrfach verlängert werden, zuletzt bis 9. September.

Ist dann wirklich Schluss? „Wir hoffen es“, antwortet Goldnik Dienstagmittag auf diese Merkur-Frage. Der Abriss der zweiten Kronprinz-Hälfte, der nach Vorarbeiten Donnerstag und Freitag nun am Montag und Dienstag erfolgte, laufe zwar „ohne Komplikationen“ (auch hinsichtlich des denkmalgeschützten Nachbarhauses Maxstraße 12, wegen dessen sonst drohender Einsturzgefahr der Kronprinz-Abriss Anfang Juli nach der Hälfte gestoppt worden war). Und bis auf wenige Restmauern ist auch schon alles demoliert. Aber der Bauschutt-Berg müsse auch noch gereinigt und abtransportiert werden. Nach dem schnellen Abriss am Montag und Dienstag ist Goldnik zwar zuversichtlich, dass die Straße am 10. September freigegeben werden kann – legt sich aber nach den Überraschungen der vergangenen Monate lieber noch nicht definitiv fest.